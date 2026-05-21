俳優の高橋英樹が20日に自身のアメブロを更新し、1日の食事や愛犬の様子を報告した。この日、高橋は朝食の写真を公開し「いつもより少し押さえてみました（笑）」と報告。「最終週は大忙しなので 今のうちに上手な時間の使い方を自分なりに研究中です（笑）」と近況をつづった。続けて更新したブログでは、愛犬を動物病院へ連れて行ったことを明かし「左手の爪を痛めていました」と説明。「ボクはお医者さんが苦手なんだよなあ！と