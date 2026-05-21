北海道の空の玄関口・新千歳空港は、年間で約2600万人が利用する。空港がある千歳市にも国内外問わず、多くの人が訪れる街となっている。そんな場所に、北海道素材を活かしたチョコレートの店が2026年5月22日にオープンする。日常のなかに溶け込む“上質なチョコレート”を目指す『Sweet Shop togo』北海道・千歳市に新たにオープンする『Sweet Shop togo』では、北海道素材を使用したボンボンショコラや焼き菓子を中心に販売され