アストン・ヴィラに所属するアルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネスが、大一番直前に指を骨折していたことを明かした。20日、大手メディア『ESPN』が伝えている。ヨーロッパリーグ（EL）決勝が20日に行われ、アストン・ヴィラはフライブルクと対戦。41分にユーリ・ティーレマンスが先制点を決めると、45＋3分にはエミリアーノ・ブエンディアが追加点をマーク。さらに、58分にはモーガン・ロジャーズがダメ押しゴールを