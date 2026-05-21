俳優の川崎麻世が20日に自身のアメブロを更新。去年だけで14回通ったというお気に入りの場所を訪れたことを報告した。この日、川崎は「いや〜やっとこの季節がやって来ましたね」と切り出し「去年だけで14回くらい通った大都会のオアシス サイタブリアベイパーク豊洲に打ち合わせがあり行って参りました」とお気に入りの場所を訪れたことを報告。続けて「俺はこの場所に来ると何故か癒されるしリフレッシュできてポジティブになれ