「公園」という言葉には、どこかやわらかくて穏やかな時間の流れが感じられます。子どもの頃に遊んだ記憶や、ベンチに座ってぼんやり過ごした午後、誰かと何気ない会話を交わしたひととき――そんな日常の断片が自然とよみがえってきます。特別な場所ではないけれど、それぞれの人生の中で確かな役割を持っているのが公園という空間です。音楽の世界でも「公園」は、出会いや別れ、心の揺れを描く舞台としてたびたび登場してきまし