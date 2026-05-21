NHKは21日、FIFAワールドカップ2026の中継解説が決定したことを発表した。NHKでは今大会のグループステージ計19試合を地上波にて生中継するほか、NHK ONEでも同時配信と見逃し配信が実施。日本代表の試合については、グループステージ第1節のオランダ代表戦と同第3節のスウェーデン代表戦を地上波にて、同第2節のチュニジア代表戦はBSにてそれぞれ生中継することが明らかになっている。そうしたなか、NHKはFIFAワールドカッ