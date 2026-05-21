日本サッカー協会（JFA）は21日、6月6日に大阪（ヤンマーハナサカスタジアム）で行われる南アフリカとの国際親善試合に向けた、なでしこジャパン（日本女子代表）メンバー23名を発表した。契約満了をもってニルス・ニールセン前監督が退任したなでしこジャパンは、2027年にブラジルで開催されるFIFA女子ワールドカップでの優勝を見据え、先のアメリカ遠征で監督代行を務めていた狩野倫久コーチが新監督に就任。約1年後に開幕す