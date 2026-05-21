モデルでタレントの舟山久美子（くみっきー）さんは5月20日、自身のYouTubeを更新。妊娠中の第3子の性別を発表し、反響を呼んでいます。【画像】第3子の性別を発表したくみっきー「ママからみんなにサプライズがあります」くみっきーさんは『くみっきー家の第三子の性別を発表します！【ジェンダーリビール】』と題した動画を投稿。冒頭で「なんと！ 性別がわかりました」と伝えたくみっきーさんは、家族に性別を発表するために動