“長崎県内が舞台の物語” を読みたいけれど、何を選べばいいかわからない。 そんな時、参考にしてみてください。 最新作は、五島や平戸を舞台にした直木賞作家の歴史小説です。 県の事業『描いてみんね！長崎』から誕生した、県内ゆかりの本を紹介します。 書店にずらりと並んだ、長崎がモチーフの小説や専門書。 このうちの一部は作家が現地で取材する際、県からさまざまな支援を受けられる事業『描