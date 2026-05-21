美しい田んぼが広がり、西に月山、葉山、朝日岳の山々を見渡すことができる田園の湯の街、さくらんぼ東根温泉。その泉質はナトリウム-塩化物温泉（弱アルカリ性）で、保温効果が高く湯冷めしにくいことから「熱の湯（あたたまりの湯）」として古くから親しまれています。そして、50℃〜67℃の豊かな源泉は、神経痛や筋肉痛、疲労回復など幅広いお悩みを優しく癒やします。温泉街の守り神である「成田不動尊」の境内には、全国でも