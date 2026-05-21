NPB(日本野球機構)は21日の公示を発表。楽天は前田健太投手とYG安田選手の登録を抹消しました。前田投手は前日20日に1軍登録され、日本ハム戦に先発登板しました。しかし、初回に先制タイムリーを浴びると、2回には犠牲フライを許し、3回に四球やヒットで一死一、二塁のピンチを招いたところで降板。2回1/3を72球、被安打4、与四球3、2失点となり、NPB復帰後初勝利はお預けとなりました。プロ5年目のYG安田選手は前日の日本ハム戦