日本野球機構(NPB)は21日の公示を発表。西武は菅井信也投手を登録抹消しました。菅井投手は前日20日のロッテ戦に先発し、7回1失点と好投。同点のまま降板し、その後チームが逆転を許し敗戦となりましたが、菅井投手に負けはつきませんでした。今季は7試合に先発し、2勝2敗、防御率3.05、3度のQSを記録するなど安定感を見せ、次戦での好投にも期待がかかります。