日本ハムは21日、上原健太投手（32）の出場選手登録を抹消した。上原は前日20日に札幌市内の病院で検査を受け、右ハムストリングス肉離れと診断された。試合復帰まで約2〜4週間かかる見通し。20日の楽天戦で7回から登板。打者2人に9球を投げ2死を奪ったところで同箇所に違和感を覚え途中交代していた。