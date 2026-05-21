ロッテの小島和哉が22日の楽天戦に先発する。小島は球団を通じて「しっかりと自分の責任を果たせるように、チームの勝ちに貢献できるように頑張りたい」とコメント。小島は今季ここまで4試合・22回1/3を投げ、0勝4敗、防御率3.63。前回登板の日本ハム戦は7回・116球を投げ、4失点で敗戦投手になっている。