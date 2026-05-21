元サッカー英国代表デビッド・ベッカム（５１）がスポーツ選手として英国初のビリオネアになった。このほか、英ロックバンド、オアシスのノエル＆リアムのギャラガー兄弟が英紙サンデー・タイムズによる「２０２６年版英長者番付３５０人」に初めてランクインした。ビリオネアとは１０億ドル（約１５８９億円）以上の資産を有する富豪を指す。同番付によると、ベッカムと妻ヴィクトリアの総資産は１２億ポンド（約２５６１億円