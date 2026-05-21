TWSが、フレッシュな魅力を詰め込んだ写真集を発売する。株式会社BookLiveは、韓国発・グローバル写真集プロジェクト『D’ICON』シリーズ最新刊『D’ICON VOLUME N°34 TWS』の予約販売を、5月21日午後2時より蔦屋書店オンラインストアおよび店頭にて開始すると発表した。【写真】シンユ、日本のアニメキャラに変身「心盗まれた…」本号は、D'ICONならではの高品質なビジュアルと世界観で、TWSの“今”を余すところなく収めた一冊