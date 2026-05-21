【モデルプレス＝2026/05/21】King ＆ Princeの永瀬廉が5月20日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。収録前のハプニングを明かした。【写真】キンプリ永瀬「スーツはDior」結婚式参列ショット◆永瀬廉、収録前のバタバタを告白この日「バタバタでした、ラジオ来る前とか…」と切り出した永瀬に、スタッフから「初めて見ました、歯ブラシをくわえてスタジ