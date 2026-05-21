◇大相撲夏場所１２日目（２１日、東京・両国国技館）東幕下２９枚目・矢後（押尾川）が西２４枚目・欧勝竜（鳴戸）に寄り切られ１勝５敗となった。立ち合いで左を入れたが、まわしが遠かった。欧勝竜にジワジワと寄られ、最後は力なく土俵を割った。「左は入ったのですが、まわしが取れなかった」とコメントにも力がなかった。５敗するのは右膝の手術のため昨年の初場所から復帰して初めてのこと。来月１１日からは押尾川親