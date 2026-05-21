ソフトバンクは２１日、藤原大翔投手と大野稼頭央投手の出場選手登録を抹消した。藤原は８日に支配下選手登録され、２０日のオリックス戦（京セラドーム大阪）でプロ２試合目の登板を果たした。しかし、２回２／３を投げて６安打５失点で２敗目。プロ初白星はかなわなかった。小久保監督は「真っすぐの速さはあるけど、変化球がボールからボール。それは分かって使っているけど。（球種を）狙われると、ゴロでも野手の間を抜け