楽天のＹＧ安田捕手（２６）が２１日、出場選手登録を抹消された。長打力が持ち味のＹＧ安田は今季１５試合に出場して打率１割５分８厘、１本塁打、４打点。前日２０日の日本ハム戦（エスコン）では１点を追う８回２死一、二塁の場面で代打で登場して、空振り三振に倒れていた。 また前田健太投手（３８）も同日、出場選手登録を抹消された。