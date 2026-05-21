韓国のボーイズグループ「超新星」が２１日、東京・池袋サンシャインシティ噴水広場で約１年半ぶりのミニアルバム「ＩｃｈｉｇｏＩｃｈｉｅ」（２０日発売）のリリースイベントを開催した。割れんばかりの声援に迎えられ登場。アルバム収録曲である「ＨＯＴ」「ＫＥＥＰＳＨＩＮＩＮＧ」の２曲を、キレキレのパフォーマンスで披露した。大勢のファンが押し寄せ、広場のある１階だけで無く、２階３階まで埋め尽くされていた