６月１１日（日本時間１２日）に開幕するサッカーＷ杯北中米大会で、ＮＨＫが地上波で中継する日本戦全試合の解説をサッカー元日本代表ＭＦの本田圭佑が務めることが２１日、同局から発表された。本田はこの日、都内の同局で会見を行い、負傷のためＷ杯メンバー選出外となったＭＦ・三笘薫について言及した。三笘の離脱について「三笘さんがいない影響力は大きいのではと思います。他にもけがで選ばれなかった選手もいるので、