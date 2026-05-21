楽天・前田健太投手（３８）が２１日、出場選手登録を抹消された。前田健は今季１１年ぶりにＮＰＢに復帰。ここまで５試合に登板して、０勝２敗、防御率４・８２だった。前日２０日の日本ハム戦（エスコン）では先発したが３回途中４安打３四球、２失点で降板。移籍後初勝利はまたもお預けとなっていた。同戦の試合後には「早い回で降板して迷惑をかけたのは申し訳ない。僕の責任で上手く試合運びができなかった」と悔やんだ