◆米大リーグヤンキース１―２ブルージェイズ（２０日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ブルージェイズの先発トレイ・イエサベージ投手が、ジャッジを３打席３三振に抑えるなど６回２安打無失点無四球８奪三振の好投で２勝目を挙げた。ア・リーグ東地区２位のヤ軍打線に、２２歳の右腕が仁王立ちだ。悪天候のため２時間１１分遅れで始まった同カード第３戦。ワールドシリーズの”大谷斬り”で、一躍脚光