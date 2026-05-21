【「ガンダムアーティファクトPRO」2次受注】 5月22日11時より予約開始 バンダイキャンディは、食玩キット「ガンダムアーティファクトPRO」の2次受注を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月22日11時より開始する。 本商品は2021年より展開中の食玩「アーティファクト」シリーズに“プロ仕様”のラインキット。プラと合金で構成された全高約100㎜の可動キッ