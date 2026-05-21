女優の音無美紀子（７６）が、夫の俳優・村井國夫（８１）の兄が亡くなったことを明かした。音無は２１日までに自身のインスタグラムで「村井には、三人の兄貴と一人の姉がいて、國夫は末っ子。正確には一番上に一歳で亡くなった姉がいるので、六人兄妹の末っ子ということになります」と書き出し、「私が村井家に嫁いでから５０年の間に、長兄、次兄、姉をお見送りし、兄弟二人になったと寂しい思いをしておりましたが、先日、