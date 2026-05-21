声優・藤原貴弘さんが14日に亡くなった。43歳だった。代表作『僕のヒーローアカデミア』黒霧役を務めていたことから、『ヒロアカ』公式Xが更新され追悼した。【画像】亡くなった藤原貴弘さんが演じていた『ヒロアカ』のキャラクター藤原さんは7月15日生まれ、北海道出身。代表作は『僕のヒーローアカデミア』黒霧役、『CSI』クロフォード役』の吹き替え、『ONE PIECE』ドリー役、『黒子のバスケ』根武谷永吉役、『キングダム』