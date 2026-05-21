アメリカのモスクで3人が殺害された銃乱射事件で、自殺した容疑者2人が「新たな十字軍」という題名で、75ページに及ぶ犯行声明を残していたことが分かりました。【映像】銃乱射事件の直後の様子この事件は、サンディエゴのイスラム教施設で18日に起き、10代の男ら2人が銃を乱射し警備員ら3人が殺害されました。ロサンゼルス・タイムズによりますと、自殺した男ら2人の犯行声明は75ページに及び、イスラム教徒だけでなくユダ