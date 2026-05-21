◇女子ゴルフツアーブリヂストン・レディース第1日（2026年5月21日千葉県袖ケ浦CC袖ケ浦C（6732ヤード、パー72））ツアー1勝の菅楓華（21＝ニトリ）が5バーディー、1ボギーの68で回った。ホールアウト時点でトップタイ。このまま初日が終了すれば4月のKKT杯バンテリン・レディース以来今季2度目の首位発進となる。インから出て12番で1・5メートルにつけてバーディー先行。前半最後の18番と後半出だしの1番で4メートル