ロラン・ティリ監督日本バレーボール協会は21日、男子日本代表のロラン・ティリ監督（62）が国際バレーボール殿堂入りすると発表した。フランス代表で選手として五輪2大会を含む407試合に出場し、監督として2021年の東京五輪で金メダルに導いた。五輪で00年シドニーまで3大会連続で審判員を務めた下山隆志氏（77）も殿堂入りする。日本からは10人目。