栃木県上三川町の強盗殺人事件で、逮捕された4人の少年のうちの1人が指示役とみられる夫婦と事件の前から面識があったことがわかりました。【映像】容疑者の夫婦の自宅を捜索する警察竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）は14日、16歳の少年4人らと共謀して、上三川町の住宅に押し入り富山英子さん（69）を殺害した疑いがもたれています。その後の捜査関係者への取材で、少年の1人が指示役とみられる夫婦と事件の前か