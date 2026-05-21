NPB(日本野球機構)は21日の公示を発表。日本ハムは玉井大翔投手、上原健太投手、大塚瑠晏選手を抹消しました。玉井投手は前日20日の楽天戦に2番手で登板。先発・福島蓮投手が1アウト1、2塁とピンチを招いた場面でしたが、ボテボテの内野安打で満塁のピンチを招き、村林一輝選手の同点タイムリーを浴びて降板となっていました。また上原投手も同日の7回に登板。先頭からゴロと空振り三振に取るも、続く辰己涼介選手の打席で右脚を痛