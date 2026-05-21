広い荷室と両側スライドドアで高い実用性を実現4人乗りで荷室の広いバンを求める市場ニーズに応え、スズキが開発したのが「エブリイ」です。前身となる「スズライト キャリイバン」は1964年9月に発売され、その後「キャリイバン」を経てエブリイへと車名を変更し、現在のモデルへと至っています。【画像】これが“一番安い”スズキ「エブリイ」一部仕様変更モデルです！ 画像を見る！（30枚以上）優れた積載性と実用性を高め