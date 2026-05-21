岡山大学は、きょう（21日）、反復性膀胱炎（半年以内に2回以上、または1年以内に3回以上の膀胱炎を繰り返す状態）に対する新たな予防治療法として、乳酸菌膣塗布剤の特定臨床研究を開始したことを発表しました。 【図解】乳酸菌を塗る治療法 閉経後に再発しやすい膀胱炎なぜ？ 反復性膀胱炎は女性に多く見られる疾患であり、特に閉経後は再発しやすいことが知られています。 この一因として、閉経後の女性ホルモン低下に伴