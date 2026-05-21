現在、医薬品全体の約20%、とりわけジェネリック医薬品では約25%において供給不安が生じています。品質上の問題や自主回収が相次いだことで、医薬品の安全性や信頼性に対する懸念が広がり、医療提供体制全体に影響が及んでいます。 【写真を見る】岡山大学病院と岡山市立市民病院が医薬品の共同調達・共同配送実施へ医薬品の安定的な供給体制の構築へ【岡山】 医療現場では多くの薬剤師が代替薬の確保や患者への説明対応に追わ