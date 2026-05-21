私はナミ（24）。新卒で小学校の先生になりました。父も母も、祖母も応援してくれた私の夢です。大学生のときから1人で暮らしていて、卒業後、そのまま教員として就職をしたのですが……現実は甘くありませんでした。いろいろあって、今は進学塾の講師をしています。先生になることは私の夢ではありました。しかし、もう一度やりたいとはとても思えません。今の仕事も気に入っているし、これでいいんだと思っていたのですが……。