＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ初日◇21日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞国内男子メジャーの第1ラウンドは強い雨の影響で、午後3時から競技が一時中断となっている。選手たちはクラブハウスへ戻らず、その場で待機している。【LIVEフォト】そりゃ飛ぶわ筋肉ムキムキの藤本佳則7アンダー・首位タイに木下稜介と岡田晃平。1打差3位に西村匡史、2打差4位タイには2週連続優勝を狙う藤本佳則