LIVゴルフを主戦場とするジョン・ラーム（スペイン）が、PGAツアーとDPワールド（欧州）ツアーの共催大会「ジェネシス・スコットランドオープン」（7月9?12日）に出場することが分かった。〈連続写真〉コンパクトにぶっ飛ばす！ラームの爆速スイング同大会は「全英オープン」の前週に行われる。ラームは現在もLIVゴルフ所属のため、PGAツアーメンバーとしての出場ではなく、DPワールドツアー枠での参戦となる。ラームにとって、P