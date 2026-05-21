＜ブリヂストンレディス 初日◇21日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞今季1勝で、現在メルセデス・ランキング2位につける菅楓華が、4アンダーで初日を終えた。「雨がずっと降るのかなと思ってたら、前半は耐えてくれて。後半に入ってすぐに風が強くなって展開も変わったし大変でした」。そのなかで5つのバーディを奪った。【写真】これが菅楓華の“いつものウェッジ”ただ、面白いのは、風