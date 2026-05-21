日本代表としても活躍した元バレーボール選手の狩野舞子が自身のインスタグラムを更新。人気のゴルフウェアブランド「1PIU1UGUALE3(ウノ ピゥ ウノ ウグァーレ トレ)」のゴルフコンペに参加したことを投稿した。【写真】何故かピッチグフォームも披露、投げ終わった後にあごが出ている狩野舞子（全13枚）同組となったのは、2012年のロンドン五輪ではチームメートとして銅メダルを獲得、最近はゴルフ仲間の迫田さおり、アマチュアな