NPB(日本野球機構)が21日の公示を発表。ソフトバンクは藤原大翔投手と大野稼頭央投手の登録を抹消しました。2投手は前日に敗れたオリックス戦に登板していました。藤原投手は先発として登場。2回に先制点を献上すると3回にはヒットと四球で1アウト満塁のピンチを作ると、宗佑磨選手、山中稜真選手と連続タイムリーをくらいます。紅林弘太郎選手にタイムリーで計4点を失い回途中で降板となりました。ここまで2試合に先発し4回、2回2