保育園に近い禁止区域に暴力団事務所をかまえたとして、住吉会幸平一家傘下組織の組長ら6人が逮捕されました。警視庁によりますと、住吉会幸平一家傘下組織の組長、谷川良行容疑者ら6人は、去年10月から先月にかけて、東京・板橋区の都の条例で禁止されている区域に暴力団事務所をかまえた疑いがもたれています。条例では、学校や図書館などの施設の200メートル以内に暴力団事務所をかまえることを禁止していますが、この事務所は