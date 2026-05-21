◇大相撲夏場所12日目（2026年5月21日両国国技館）日本相撲協会は21日、夏場所12日目から休場した琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）の診断書を公表。「腰椎捻挫全治約10日間の見込み」と記載された。2横綱2大関が不在となるのは2020年11月場所以来、5年半ぶり。琴桜の師匠、佐渡ケ嶽親方（元関脇・琴ノ若）によると、場所前の稽古で痛めたという。「うずくまって立てなかった。これだけ負けてから言っても、言い訳にしかならな