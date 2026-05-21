9人組ミクスチャーユニット・SUPER★DRAGONが、7月15日発売のメジャー6thシングル「Call Me Asap / NUMBER」より、新曲「Call Me Asap」を6月8日に先行配信リリースすることを発表した。あわせて、同曲がテレビアニメ『神の雫』第2クールのオープニングテーマに起用されることも決定した。【画像】かっこいい！SUPER★DRAGON「Call Me Asap / NUMBER」メンバー盤ジャケットSUPER★DRAGONは、1月リリースの「Break off」、4月リ