爆笑問題の太田光が１９日、テレビ東京系「あちこちオードリー」で、不快な司会者ランキング１位になったと打ち明け、「もっと前に出したい」という司会者の名前を挙げた。オードリー・若林正恭が「嫌われるの嫌なんですか？」と聞かれた太田は「嫌に決まってるだろ」と即答。そして「この間、女性誌で毎年やっている『不快な司会者ランキング』で１位になっちゃって」と切り出した。「嫌な予感がしていた」と笑わせ「数年前