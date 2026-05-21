フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が21日までに自身のインスタグラムを更新。チビ白Tシャツ＆デニム姿の“古民家ショット”を公開した。「土屋一昭さんがつくられたツッチーハウスに行ってきました」と、ネイチャーガイドの土屋一昭氏がオーナーの御岳渓谷の古民家を訪れたことを報告。チビ白Tシャツ＆デニム姿で自然に溶け込んでいるショットをアップし「自然の中にいると、食べることも、生きることも、すごくシン