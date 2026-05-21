人気コミック＆アニメ『ダンジョン飯』と、料理誌『レタスクラブ』がコラボレーションした初の公式レシピ本『公式レシピブック おうちで作れるダンジョン飯』が、7月31日に発売されることが決定した。【写真】美味そう！レシピ本で紹介された『ダンジョン飯』料理本日21日より全国の書店・ネット書店にて一斉に予約受付を開始。さらに、KADOKAWA公式通販【カドスト】では、ここでしか手に入らない「限定アクリルコースター」付