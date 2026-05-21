ポケモンカードゲームは21日、公式サイトを更新。ポケモングッズ公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」における一部商品の優先的な抽選および販売や、日本国内で開催される一部の公式大会などの参加申し込みにおいて、「マイナンバーカード」を用いた本人確認システムの導入を検討していることを発表した。同サイトで「現在、すべてのお客様に公平な機会を提供し、安心・安全にサービスをお楽しみいただくための取り組