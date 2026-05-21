俳優の大地真央（７０）と真矢ミキ（６２）がこのほど、都内で行われた映画「免許返納！？」のプレミアイベントに登場した。ともに宝塚歌劇団の元トップスターの２人。宝塚時代を再現するかのように、レッドカーペットが敷かれた大階段を降りた。大地はシルバードレス、真矢は大きなリボンをあしらった黒のドレス。フォトセッションでは右サイドに並んで、ハンパない美のオーラを放った。大地は２１日にＳＮＳに新規投稿。イ