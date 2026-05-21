石川県は21日、能登半島地震の影響で心身に負荷がかかり亡くなった「災害関連死」として、新たに3人が認定されたと発表した。地震の死者は石川、新潟、富山3県で計735人となった。認定されたのは七尾市1人、能登町2人。このうち能登町の90代以上の女性は、特別養護老人ホーム（特養）で被災し、町外の病院に転院した。介護環境が変化し、全身状態が悪化して心不全で死亡した。七尾市では、被災のショックや停電、断水した避難